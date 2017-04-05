Айкел: Олимпиада — это хороший способ продвижения

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джейк Айкел прокомментировал решение НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпийские игры 2018 года. Накануне лига объявила своё окончательное решение.
«Это немного разочаровывает. Как игрок, который гордится возможностью представлять свою страну и уже делал это раньше, я говорю только за себя.
Мы пытаемся сделать нашу игру более популярной во всём мире. Кубок мира – это здорово, но в Северной Америке, в том же Торонто, хоккей и так популярен. Олимпиада даёт возможность сыграть на других континентах и показать всему миру, насколько захватывающим он может быть. Это хороший способ продвижения. Но я не могу обсуждать решение НХЛ. Знаю, что многие игроки сейчас расстроены», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
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