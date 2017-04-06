Вратарь СКА Коскинен тренируется в общей группе перед финалом КГ с «Магниткой»

СКА провёл открытую тренировку для прессы в многофункциональном комплексе «Хоккейный город» перед финалом Кубка Гагарина, в котором сыграет с магнитогорским «Металлургом». Голкипер Микко Коскинен тренируется в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Коскинен получил травму в третьем матче третьего раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом».
В занятии приняли участие также вратари Игорь Шестёркин, Евгений Иванников и Александр Скрынник.
Сочетания звеньев на тренировке выглядят следующим образом:
«Красные»: Херсли — Хафизуллин, Гусев — Шипачёв — Дадонов;
«Жёлтые»: Рукавишников — Рыков, Дергачёв — Каблуков — Барабанов;
«Чёрные»: Зуб — Зубарев, Широков — Прохоркин — Плотников;
«Белые»: Яковлев — Белов, Кетов — Коскиранта — Ковальчук;
«Зелёные»: Чудинов — Юдин, Тихонов — Хохлачёв — Мозес.
Первый матч «Металлург» Мг — СКА пройдёт 8 апреля в Магнитогорске. Начало встречи — в 15:00 мск.