Вратарь СКА Коскинен тренируется в общей группе перед финалом КГ с «Магниткой»

СКА провёл открытую тренировку для прессы в многофункциональном комплексе «Хоккейный город» перед финалом Кубка Гагарина, в котором сыграет с магнитогорским «Металлургом». Голкипертренируется в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Коскинен получил травму в третьем матче третьего раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом».В занятии приняли участие также вратари Игорь Шестёркин, Евгений Иванников и Александр Скрынник.Сочетания звеньев на тренировке выглядят следующим образом:«Красные»: Херсли — Хафизуллин, Гусев — Шипачёв — Дадонов;«Жёлтые»: Рукавишников — Рыков, Дергачёв — Каблуков — Барабанов;«Чёрные»: Зуб — Зубарев, Широков — Прохоркин — Плотников;«Белые»: Яковлев — Белов, Кетов — Коскиранта — Ковальчук;«Зелёные»: Чудинов — Юдин, Тихонов — Хохлачёв — Мозес.Первый матч «Металлург» Мг — СКА пройдёт 8 апреля в Магнитогорске. Начало встречи — в 15:00 мск.