Читатели не верят, что Овечкин пойдёт против НХЛ и поедет на Олимпиаду

На «Чемпионате» завершился опрос: «Верите ли вы в то, что Овечкин поедет на Олимпиаду в Корею?».
37% читателей не верят, что Овечкин пойдёт против НХЛ, считая, что его заявление — только слова. 22% заняли противоположную позицию, полагая, что нападающего «Вашингтон Кэпиталз» ничто не сможет остановить.
15% респондентов думают, что россиянин поедет на Олимпиаду, только если его отпустит клуб, а 13% верят, что Овечкин не только сдержит обещание, но и поднимет других игроков на бунт.
13% читателей также полагают, что НХЛ поменяет решение и отпустит на Игры всех хоккеистов.
С подробными результатами опроса можно ознакомиться здесь.
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