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Салливан: Летанга сложно заменить, но «Питтсбург» делал это весь сезон

6 апреля 2017, четверг. 14:24. Хоккей
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал информацию о том, что защитник Крис Летанг не сможет помочь команде в плей-офф из-за травмы. Хоккеист пропустит от четырёх до шести месяцев.

«Летанг — элитный игрок и отличный партнёр по команде. Его сложно будет заменить, но мы делали это весь сезон и будем продолжать это делать», — приводятся слова Салливана на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне Летанг провёл 41 матч, набрав 34 (5+29) очка. В первом раунде плей-офф «Питтсбург» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».
Источник: Официальный сайт "Питтсбург Пингвинз" Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Крис Летанг Майк Салливан
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