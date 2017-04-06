Салливан: Летанга сложно заменить, но «Питтсбург» делал это весь сезон

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал информацию о том, что защитникне сможет помочь команде в плей-офф из-за травмы. Хоккеист пропустит от четырёх до шести месяцев.«Летанг — элитный игрок и отличный партнёр по команде. Его сложно будет заменить, но мы делали это весь сезон и будем продолжать это делать», — приводятся слова Салливана на официальном сайте клуба.В текущем сезоне Летанг провёл 41 матч, набрав 34 (5+29) очка. В первом раунде плей-офф «Питтсбург» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».