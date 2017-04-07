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«Коламбус» проиграл «Виннипегу», потерпев пятое поражение подряд

7 апреля 2017, пятница. 05:27. Хоккей
«Коламбус Блю Джекетс» потерпел пятое поражение подряд, проиграв на своей площадке «Виннипег Джетс» со счётом 4:5. Ник Фолиньо вывел «Коламбус» вперёд на седьмой минуте, но затем Йоонас Корписало, сменивший в воротах Сергея Бобровского, пропустил три шайбы.

Хозяевам удалось отыграться благодаря дублю Брэндона Саада, но на 45-й минуте «Виннипег» вновь повёл — отличился Джейкоб Троуба. На 50-й минуте шайбу, оказавшуюся победной, забросил Брайан Литтл. Бун Дженнер сократил отставание до минимального на 55-й минуте, и последние две минуты «Коламбус» играл без вратаря, однако счёт уже не изменился.

«Виннипег» одержал шестую победу кряду. Тем не менее, в плей-офф команда уже не выйдёт, поскольку отстаёт от идущего восьмым «Нэшвилл Предаторс» на 7 очков, а в этом регулярном чемпионате «Виннипегу» осталось сыграть лишь один матч.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2017, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4 : 5 1:2, 2:1, 1:2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Фолиньо – 06:58 (5x5), 1:1 – Троуба (Литтл, Армиа) – 13:54 (5x4), 1:2 – Шайфли (Уилер, Копп) – 15:25 (5x5), 1:3 – Перро (Литтл) – 23:49 (5x5), 2:3 – Саад (Бьёркстранд) – 27:12 (5x5), 3:3 – Саад (Веннберг) – 32:35 (5x5), 3:4 – Троуба (Перро, Литтл) – 44:06 (5x4), 3:5 – Литтл (Перро, Мелькьори) – 49:35 (5x5), 4:5 – Дженнер (Хартнелл, Бьёркстранд) – 54:00 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс Коламбус Блю Джекетс
Новости. Хоккей
7 апреля 2017, пятница
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