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Стэмкос: не чувствую себя на сто процентов готовым выйти на лёд

7 апреля 2017, пятница. 09:30. Хоккей
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос сообщил, что, скорее всего, не успеет набрать форму, чтобы сыграть в заключительных матчах регулярного чемпионата НХЛ. 17 ноября хоккеисту была проведена артроскопическая операция на правом колене. До травмы в 17 матчах Стэмкос набрал 20 (9+11) очков.

«Хочу выйти на лёд, но всё проходит не слишком гладко. Не чувствую себя на сто процентов готовым, а значит, не смогу показать всего, на что способен в оптимальном состоянии», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг Стивен Стэмкос
Новости. Хоккей
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