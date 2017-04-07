Стэмкос: не чувствую себя на сто процентов готовым выйти на лёд

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг»сообщил, что, скорее всего, не успеет набрать форму, чтобы сыграть в заключительных матчах регулярного чемпионата НХЛ. 17 ноября хоккеисту была проведена артроскопическая операция на правом колене. До травмы в 17 матчах Стэмкос набрал 20 (9+11) очков.«Хочу выйти на лёд, но всё проходит не слишком гладко. Не чувствую себя на сто процентов готовым, а значит, не смогу показать всего, на что способен в оптимальном состоянии», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.