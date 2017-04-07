Бэбкок: «Торонто» сделал задачу сложнее, чем она должна быть

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Мы сделали задачу сложнее, чем она должна быть. «Торонто» играл не так, как действует в норме. Мне показалось, команда выглядела медленно. Не знаю, сказывалось ли напряжение, но хоккеисты не играли слаженно. Соперник брал верх во всех единоборствах и забегах на скорость. Мы так и не показали игры, которую демонстрируем обычно.Не имеет значения, что сейчас делает «Питтсбург». Мы должны заставить самих себя играть и сыграть, как обычно. Момент волнительный, но нельзя позволять этому помешать нам», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.