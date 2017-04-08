Жиру: не собираюсь уходить из «Филадельфии», но решать не мне

Капитан «Филадельфии Флайерз»поделился мнением о возможности своего обмена из команды. У 29-летнего игрока ещё 5 лет по контракту с клубом.«Я играю за «Филадельфию» вот уже девять лет и не собираюсь уходить. Но я уже говорил, что такие решения принимать не мне.Возможен ли обмен? Если команда не попадает в плей-офф, все возможно. Но не мы это решаем и не стоит на этом зацикливаться. Мы должны думать, как нам стать сильнее», – приводит слова Жиру официальный сайт Национальной хоккейной лиги.