Береглазов: в прессе пишут, что СКА — фаворит, но мы посмотрим после 20 апреля

Защитник хоккейного клуба «Металлург» Мгподвёл итоги первого матча финала Кубка Гагарина со СКА, который завершился со счётом 4:5.«Чувствую себя нормально, восстановился, полностью готов к серии. Два гола из-под меня забили? Забили, да. Ну не знаю, сказался ли на этом перерыв… На это ссылаться — тоже не вариант. Будем смотреть, разбирать ошибки, выходить и стараться побеждать.Пропустили пять шайб, потому что соперник у нас сильный, с хорошим большинством. Ну и мы сами виноваты — удалялись, ошибались.СКА — фаворит серии? Не знаю. В прессе пишут, что фаворит, но мы посмотрим после 20 апреля.В СКА все подвижные, мобильные, хорошо видят площадку, мастеровитые. Половина состава за свои сборные играют. „Металлург“ всегда начинает финал с поражения? Как складывается. Хотели сегодня выиграть, но не получилось. Так что настраиваемся на послезавтра», — передаёт слова Береглазова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.