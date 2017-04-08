Сергачёв: в матче с «Детройтом» хочу показать, как улучшилась моя игра

Защитник «Монреаль Канадиенс»прокомментировал вызов из молодёжной команды. 18-летний россиянин сыграет в заключительном матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз».«Права на меня сейчас у „Виндзора“, скоро нам предстоит сыграть в Мемориальном кубке. У „Монреаля“ много защитников, так что думаю, что я проведу только один матч. Я хочу сыграть уверенно и надёжно как с шайбой, так и без неё. Просто хочу показать, как улучшилась моя игра.Чувствую, что добился прогресса в этом сезоне, так как теперь я больше внимания обращаю на оборону. Я стал лучше при игре в своей зоне и в противоборствах. Я получил отличный опыт игры в НХЛ в трёх матчах в начале сезона. Мне казалось, что я становлюсь лучше с каждым матчем. Этот опыт поможет мне сегодня», — приводятся слова Сергачёва на официальном сайте клуба.