Удаление Ковальчука, повозка для кубка и другие фото матча «Металлург» — СКА

8 апреля магнитогорский «Металлург» на домашней арене потерпел поражение в первом матче финальной серии Кубка Гагарина с петербургским СКА, встреча завершилась со счётом 4:5. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Виктор Антипин и Томаш Филиппи. У СКА забитые голы на свой счёт записали Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Патрик Херсли и Евгений Дадонов, оформивший дубль…
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча СКА — «Металлург», подготовленные специальным фотокорреспондентом.