Бадюков: удар Шипачёва в пах Калетнику не был умышленным, он защищался

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением об эпизоде в третьем периоде первого матча финала Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и СКА, когда нападающий гостей Вадим Шипачёв ударил клюшкой в пах Владислава Калетника.
«Нам уже сказали, что обязательно рассмотрят этот эпизод. Думаю, что все всё видели. На мой взгляд, это можно расценивать не как удар, а как защиту, потому что Калетник шёл бить Шипачёва. А он сгруппировался и инстинктивно выставил клюшку. Не умышленно, а инстинктивно. Но это также можно расценить и как удар. Посмотрим, какое вынесут решение», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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