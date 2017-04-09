Анисимов: судьи пропустили не только удар Шипачёва, но и аналогичный фол Санталы

Главный арбитр КХЛрассказал, что судьи первого финального матча Кубка Гагарина между «Металлургом» Мг и СКА (4:5) пропустили не только эпизод с ударом нападающего армейцевмежду ног, но и аналогичный фол форварда хозяевна«Момент с нарушением Шипачёва рассмотрели сразу после игры, поскольку в трансляции было много повторов. Сразу признали, что пропустили. Все игры плей-офф мы пересматриваем после их окончания, чтобы увидеть нюансы и нарушения, не зафиксированные по ходу игры. Заметили, что аналогичное нарушение было в начале третьего периода, когда Сантала ударил Гусева. Запись эпизода отправили в судейско-экспертную комиссию, которая примет решение по штрафу.Будет ли вердикт по Сантале аналогичным? Не хочу опережать события насчёт последствий. В судейско-экспертной комиссии решат, дать ли за это 5+20, после чего могут отправить на рассмотрение СДК. По тяжести наказаний существует определённая вилка», — цитирует Анисимова «Спорт-экспресс».