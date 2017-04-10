Пашков: СКА может нарастить преимущество, но в первом матче связной игры не было

Олимпийский чемпионподелился ожиданиями от второго матча финала Кубка Гагарина. Вторая встреча «Металлург» Мг — СКА состоится 10 апреля, начало — в 17:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «армейцев».«Первый матч не совсем показательный, перерыв был большой, и нервное напряжение в субботу могло сказаться на игре. Но СКА был быстрее и сильнее своего соперника. «Магнитка» была на удивление мягкой и неагрессивной. И хоть для нашего чемпионата было забито много шайб, но связной игры у команд не получилось. В основном были ошибки, которые реализовывал соперник. Думаю, второй-третий матч определит фаворита. На мой взгляд, СКА выглядит лучше, и, возможно, «армейцы» нарастят своё преимущество. «Металлург» не продемонстрировал в первой игре большого запаса сил и стремления к победе. Состав у СКА значительно ровнее, и это может оказаться решающим фактором в финале.Шестёркин в первом матче сыграл очень прилично для дебюта в финале. Думаю, перед тренерским штабом СКА сейчас встанет вратарская дилемма, но подчеркну, что Шестёркин вполне способен играть и дальше», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.