Малкин вернётся в состав «Питтсбурга» в первом матче серии с «Коламбусом»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз»подтвердил, что нападающийвернётся в состав команды в первом матче серии с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает журналист Pittsburgh Post-Gazette Дейв Молинари.Россиянин пропустил последние 13 матчей регулярного чемпионата из-за травмы плеча, которую он получил, неудачно заблокировав бросок. На тренировке «пингвинов» Малкин занимался во втором звене с Брайаном Растом и Филом Кесселом. Серия стартует в Питтсбурге 12 апреля.