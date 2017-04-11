Малкин вернётся в состав «Питтсбурга» в первом матче серии с «Коламбусом»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан подтвердил, что нападающий Евгений Малкин вернётся в состав команды в первом матче серии с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает журналист Pittsburgh Post-Gazette Дейв Молинари.
Россиянин пропустил последние 13 матчей регулярного чемпионата из-за травмы плеча, которую он получил, неудачно заблокировав бросок. На тренировке «пингвинов» Малкин занимался во втором звене с Брайаном Растом и Филом Кесселом. Серия стартует в Питтсбурге 12 апреля.
>>> Выиграет ли Овечкин Кубок Стэнли? Шансы россиян на победу в плей-офф НХЛ