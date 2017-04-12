Наибольшие шансы на выигрыш общего 1-го выбора на драфте у «Колорадо»

Национальная хоккейная лига назначила дату драфт-лотереи. Розыгрыш трёх первых пиков на драфте-2017 пройдёт в Торонто 29 апреля. В нём примут участие все клубы, не попавшие в плей-офф в текущем сезоне, а также новичок лиги «Вегас». Наибольшие шансы на выигрыш общего первого выбора у занявшего последнее место в турнирной таблице «Колорадо Эвеланш» (18%). Далее следуют «Ванкувер Кэнакс» (12,1%), «Лас-Вегас» и «Аризона Койотс» (по 10,3%). Об этом сообщает журналист Крис Джонстон.В этом году первым номером драфта станет нападающий «Брэндона» Нолан Патрик. В нынешнем сезоне канадский хоккеист из-за травмы провёл 33 матча в Западной лиге, набрав 46 (20+26) очков. Другой фаворит – нападающий «Галифакса» Нико Хишир. Он провёл 57 матчей в регулярном чемпионате лиги Квебека, набрав 86 (38+48) очков. На счету хоккеиста 6 игр в плей-офф. Нападающий набрал 7 (3+4) очков.