«Вашингтон» одержал волевую победу над «Торонто» в ОТ, Кузнецов набрал 1 очко

«Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Торонто Мэйпл Лифс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Восточной конференции состоялась на арене «Веризон-центр» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.К 10-й минуте матча «Торонто» повёл в счёте — 2:0. Голы забили Митчелл Марнер (2-я минута) и Джейк Гардинер (10). «Вашингтон» отыгрался благодаря дублю Джастина Уильямса (13, 37). Победу «Кэпиталз» принёс гол Тома Уилсона на 66-й минуте.Российский нападающий «столичных»отметился голевой передачей. Его коллега по амплуа Александр Овечкин провёл на льду 20 минут, защитник Дмитрий Орлдов отыграл 25 минут.Второй матч серии состоится также в Вашингтоне 16 апреля, начало — в 02:00 мск.