Андерсен: «Торонто» показал, что способен противостоять «Вашингтону»

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс»прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ) в первом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.«Игра получилась интересной. Счёт нас не устраивает, но мы хорошо играли. Мы показали, что способны противостоять им. Никто победу нам не присудит только за то, что мы хорошо играли, так что нам надо готовиться к следующей игре и провести её так же или лучше», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.