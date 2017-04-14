Овечкин: при счёте 0:2 у «Вашингтона» не было никакой паники

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал итоги первого матча плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс», в котором «столичные» вырвали победу в овертайме (3:2), уступая по ходу встречи с разницей в две шайбы.«Трудно сказать, почему мы так неудачно провели первые минуты. Наверное, в начале матча мы слегка нервничали, чувствовалось некоторое давление. Но паники никакой не было, мы продолжили играть, продолжили работать. Конечно, голы Уильямса нам очень помогли. Это очень опытный игрок, он знает, как нужно действовать в таких ситуациях», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.На счету Александра в этом матче 1 бросок, 3 силовых приёма, 1 перехват и показатель полезности «-1» за почти 20 минут игрового времени.