Лемтюгов: «Авангарду» надо начать с чистого листа и писать на нём красиво, долго

Нападающий «Авангарда»на пресс-конференции по итогам апрельского сбора рассказал о тренировках со Скабелкой, сообщил, чего не хватило команде в прошлом сезоне, и прокомментировал свою победу в голосовании болельщиков.«На этом сборе игроки «Авангарда» настраивались на серьёзную работу, мы все наслышаны про требовательность нового тренера. Занятия интенсивные, интересные. Каждому моменту уделяется большое внимание. Уже жду начала межсезонья, будет интересно. Не так важно, в каких сочетаниях сейчас тренировались, главное было – понять требования и систему Андрея Владимировича. Эти сборы как раз для того, чтобы уловили суть и не тратили на это время в межсезонье.В прошлом сезоне было не так много негативных моментов. Главное – реализация большинства, мы много и долго работали над этим компонентом, но всё равно не получалось. Возможно, нам не хватило такого человека, как Мартин Эрат, который порой брал всё в свои руки и расставлял всех по позициям. А так у нас была хорошая, сплочённая команда, и других отрицательных моментов нет. Нас ждёт новый сезон, где нужно начать всё с чистого листа и писать на нём красиво и как можно дольше.Я особо не следил за голосованием среди болельщиков, которые выбирали лучшего игрока «Авангарда» в сезоне. Могу сказать спасибо фанатам за такой аванс, и эти ожидания мне нужно подтверждать каждый год. Но могу сказать, что для меня будет большим достижением попасть в финал Кубка Гагарина, чем побить личный рекорд результативности», — передаёт слова Лемтюгова корреспондент Чемпионата Лев Лукин.