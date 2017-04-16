Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону», уступившему «Торонто» во 2-м овертайме

«Торонто Мэйпл Лифс» во втором овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3 во втором матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции. Счёт в серии 1-1.
В первом периоде Джеймс ван Римсдайк вывел гостей вперёд (17-я минута). Во второй двадцатиминутке у «Вашингтона» отличились Александр Овечкин (24, в большинстве) и Джон Карлсон (32, в большинстве), после чего «Торонто» вновь повёл в счёте благодаря голам Каспери Капанена (35) и Моргана Райлли (40, в меньшинстве). В третьем периоде «Кэпиталз» отыгрались усилиями Никласа Бэкстрёма (53). Решающий гол во втором овертайме забил Каспери Капанен (92).
Александр Овечкин и Дмитрий Орлов набрали по одному очку в составе «Вашингтона».
Третий матч серии пройдёт на льду «Торонто» 18 апреля, начало — в 02:00 мск.