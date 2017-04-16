Коскинен: в прошлом году СКА был тёмной лошадкой, а нынче на нас давили

Голкипер питерского СКАпрокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Гагарина — 2017.«Это потрясающий момент для каждого из нас. К этой победе мы шли весь год. Конечно, это вызывает особые чувства. Если сравнивать две эти победы в Кубке Гагарина, то в наш первый сезон мы были своего рода тёмными лошадками, на нас никто не ставил. А в этом году мы постоянно находились под давлением. Сегодня мы уступали в счёте 0:2, но смогли перебороть трудную ситуацию и выиграть — это потрясающе. Я просто счастлив», — передаёт слова Коскинена корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.