Тротц: у «Вашингтона» бывали сложности и раньше, но мы всегда находили выход

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»поделился ожиданиями от третьего матча первого раунда плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс». Счёт в серии — 1-1, следующие две игры состоятся в Торонто.«У нас бывали сложности в течение всего года, но мы всегда находили выход. Мы внесём коррективы, прибавим. Это скорее марафон, а не забег на 100 метров. Лёгких игр в плей-офф не бывает. Мы едем в Торонто, и я думаю, что наши нападающие там сыграют лучше, чем во втором матче.Они в гостях выиграли, серия продолжается. Эта команда хорошо играет дома. Значит, мы должны очень хорошо сыграть в гостях», — приводятся слова Тротца на официальном сайте НХЛ.