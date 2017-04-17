Сборная России обыграла Беларусь на юниорском ЧМ-2017 по хоккею

Сборная России одержала победу над командой Беларуси в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею 2017 года и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча завершилась со счётом 4:1.Счёт был открыт только во втором периоде, Артём Аносов вывел белорусов вперёд. Вскоре Иван Чехович восстановил равенство, отличившись в большинстве, а затем Кирилл Слепец сделал счёт 2:1. В заключительной трети шайбы забросили Андрей Свечников и Иван Чехович, оформивший дубль.