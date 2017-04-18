Тротц: Овечкин хорошо играет в Торонто, потому что великие любят большие сцены

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»считает, чтов гостевых матчах первого раунда плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс» покажет свою лучшую игру.«Почему Овечкин так хорошо играет в Торонто? Великие игроки любят большие сцены, а „Торонто“ — большая сцена. Если брать канадские арены, то в Торонто и Монреале он проводит одни из лучших матчей. То же самое можно сказать о Нью-Йорке и других знаменитых аренах лиги. Такие игроки, как он, повышают уровень своей игры. Посмотрите его статистику в плей-офф и сравните с другими. Думаю, он получает удовольствие от матчей на этих аренах. Ему нравится выступать на большой сцене, он на ней творит», — сказал Тротц в эфире клубного телевидения.