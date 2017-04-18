Мэттьюс – самый молодой за 29 лет автор гола «Торонто» в плей-офф

Новичок «Торонто Мэйпл Лифс» форвард Остон Мэттьюс в матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ, 2-1) забросил шайбу, сделал голевую передачу и был признан второй звездой матча.

В возрасте 19 лет и 112 дней американский игрок стал самым молодым с 1988 года автором гола «Лифс» в Кубке Стэнли.

По итогам голосования на официальном сайте НХЛ Мэттьюс – главный претендент на приз лучшему новичку сезона. В трёх матчах текущего плей-офф на его счету 2 (1+1) очка.

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