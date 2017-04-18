Гуськов: надо помнить, что комментатор из Магнитогорска – болельщик «Магнитки»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал резонансное высказывание комментатора ТВ Магнитогорска в прямом эфире во время пятого матча финала Кубка Гагарина между «Металлургом» МГ и СКА. Комментатор предложил разбить лицо форварду «армейцев» Илье Ковальчуку.

«Эмоции в прямом эфире порой тяжело сдерживать. Особенно тем, кто ещё недавно играл в хоккей. Ты прошёл через всё это сам, поэтому каждый момент ты пропускаешь через себя и анализируешь не только с экспертной точки зрения, но и с точки зрения игрока.

Я так понимаю, комментатор ТВ Магнитогорска не играл профессионально в хоккей и, возможно, близко к сердцу воспринял тот фол Ковальчука. Плюс не стоит забывать, что он болельщик «Магнитки». Поэтому где-то эмоции не сдержал. Считают, что всё-таки эмоции надо держать при себе. Ты работаешь на массового зрителя, матч смотрят и дети, и взрослые. В этом плане нужно быть аккуратней», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

>>> Комментатор ТВ Магнитогорска в прямом эфире предложил разбить лицо Ковальчуку