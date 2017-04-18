В «Салавате Юлаеве» заинтересованы в максимальной ротации игроков

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд сообщил на пресс-конференции, что в системе клуба заинтересованы в максимальной ротации игроков. В идеале молодые игроки должны играть за четыре команды в клубной вертикали, в худшем случае за три.

Также функционер рассказал, что клуб хочет подписать всех игроков «Тороса» на двусторонние контракты. Так появится возможность задействовать в главной команде максимальное число игроков.

По словам Вайсфельда, все финские тренеры команды будут отслеживать молодёжь.

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