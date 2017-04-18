Буше: Райан показывает всем, что он за игрок

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ги Буше высказался о нападающем Бобби Райане. Форвард набрал 2 (1+1) очка в третьем матче серии плей-офф с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ). Канадская команда ведёт в серии со счётом 2-1.

«Я всегда говорю, что в ходе «регулярки» хоккеист обеспечивает себя деньгами, но репутация зарабатывается в плей-офф. Сейчас этот парень показывает всем, что он за игрок», – цитирует тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Автор победного гола «Оттавы» Райан нанёс удар в лицо сопернику и не был удалён