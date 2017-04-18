М. Стаал: серия с «Монреалем» может перевернуться в мгновение ока

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Марк Стаал поделился ожиданиями от четвёртого матча первого раунда плей-офф с «Монреаль Канадиенс». Счёт в серии — 1-2.

«В плей-офф самое важное — как команда реагирует на поражения. Можно проиграть матч и в следующей встрече играть здорово. Именно это в хоккее прекрасно — серия может перевернуться в мгновение ока. Мы должны сделать это сегодня.

Мы проигрываем один матч. Мы играем дома. Настроение у нас — победить и сравнять счёт в серии. Мы в нетерпении и рвёмся в бой, чтобы сделать это», — цитирует Стаала Yahoo! Sports.