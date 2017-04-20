«Нью-Джерси» подтвердил подписание контракта с Ярославом Дыбленко

«Нью-Джерси Дэвилз» на своём официальном сайте подтвердили подписание контракта новичка с российским защитником Ярославом Дыбленко. Соглашение рассчитано на два сезона.



В сезоне-2016/17 Ярослав Дыбленко провёл 51 игру за московский «Спартак», в которых набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности "-6". Нынешний контракт Дыбленко со «Спартаком» заканчивается 30 апреля 2017 года. Ранее он также выступал за «Атлант». Всего в КХЛ на его счету 39 (12+27) очков в 180 матчах при показателе полезности "-2".





Защитник «Спартака» Дыбленко подпишет контракт с «Нью-Джерси» на два года