Третьяк: отъезд Береглазова и Дыбленко в НХЛ — личное дело, запретить не можем

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о своём отношении к отъезду в Национальную хоккейную лигу Алексея Береглазова и Ярослава Дыбленко.

«У нас демократия, никто ни на кого давить не будет. Ещё раз говорю, что и клубы, и сборная готовы создать все условия для игроков, чтобы они играли у нас как можно больше. А какое они примут решение — это их личное дело. Мы не можем давить на них запретами, это никогда ни к чему хорошему не приводило. Мы должны создать условия, сделать им хорошие контракты. Но если они хотят уехать, мы запретить этого не можем«, — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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