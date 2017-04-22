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Бэбкок: «Торонто» надо использовать свой шанс, как будто другого не будет

22 апреля 2017, суббота. 01:00. Хоккей

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился ожиданиями от пятого матча первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (2-2 в серии).

«Вашингтон» рассчитывает на ветеранов и их лидерство. Мы рассчитываем на многих молодых игроков, которые могут сыграть важную роль в серии. Можно придумать какие угодно оправдания, но мы в плей-офф, так давайте играть, как будто следующего года не будет. Если бы меня спросили перед сезоном, кто будет играть в финале, одна из команд, которую бы я выбрал, в итоге вообще в плей-офф не попала. Надо использовать свою возможность.

Мэттьюс прибавляет с каждым матчем. В прошлой встрече он играл потрясающе. Он многому научился в этом году. Мне нравится, что он себя не переоценивает и понимает, что делает правильно, а что нет», — сказал Бэбкок в эфире клубного телевидения.

Возьми Мэттьюса и Марнера в свою команду в фэнтези-турнире НХЛ!

Источник: Официальный сайт "Торонто Мэйпл Лифс" Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Торонто Мэйпл Лифс Майк Бэбкок
Новости. Хоккей
22 апреля 2017, суббота
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