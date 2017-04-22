Артемий Панарин вызван в сборную России для участия в ЧМ-2017

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артемий Панарин вызван в сборную России для участия в чемпионате мира — 2017, сообщил агент хоккеиста Дэн Милстейн.
«Панарин вызван в сборную России для участия в чемпионате мира», — приводит слова Милстейна «Р-Спорт».
Напомним, «Чикаго» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли — 2017 уже в первом раунде, неожиданно проиграв в четырёх матчах «Нэшвилл Предаторз». Как сообщается, форвард «Чикаго» Патрик Кейн может сыграть на ЧМ за команду США, игроки «Блэкхоукс» Кроуфорд, Тэйвз и Кит получили приглашение от сборной Канады.
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