Паризе: сезон запомнится «Уайлд» не успехами в «регулярке», а быстрым вылетом

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе подвёл итоги сезона после вылета от «Сент-Луис Блюз» (1-4).



«Непросто принять поражение. Никто не ожидал такого результата. Нас ожидает долгое межсезонье.

Мы пытались вернуться в серию, но при счёте 0-3 в пользу соперника это сложно сделать. Все разочарованы результатом.

Воспоминания об отличной «регулярке» – последнее, что приходит в голову. Все очень разочарованы такой концовкой сезона. Последнее запоминается лучше всего, поэтому нас будут помнить именно по этому вылету из плей-офф», – цитирует Паризе официальный сайт лиги.