Житник: Овечкин ещё прибавит, отнять трофей у «Питтсбурга» будет очень тяжело

Известный хоккеист Алексей Житник подвёл итоги первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

«Северная Америка в шоке — сюрпризы рождаются один за другим, при этом почти половина игр плей-офф — 43 процента! — уходит в овертаймы. Конкуренция в лиге высочайшая! Главный сюрприз? «Чикаго», который ни разу не победил «Нэшвилл» и бесславно вылетел из плей-офф. Здесь никто не может понять, что с лучшим клубом Запада произошло. «Регулярку» «Хищники» провели на четвёрку, с трудом вошли в плей-офф. Но против «Чикаго» сыграли быстро, агрессивно, распределив нагрузку по всем звеньям, тогда как соперник сделал ставку лишь на своих звёзд.

В первом же раунде вылетел и финалист плей-офф-2016 от Запада — «Сан-Хосе». «Эдмонтон» — быстрая, молодая команда, тогда как ветеранов «акул» на второй подряд длинный сезон просто не хватило. Не ожидал, что так оперативно вылетит и «Коламбус», который ровно провёл «регулярку», но в плей-офф взял у «Питтсбурга» только один матч. Мощная атака «пингвинов» Бобровского просто разорвала. По этому же сценарию развивалась и серия «Сент-Луис» — «Миннесота». Вратарь «Дикарей» Дубник выручал свой клуб в чемпионате, но в Кубке Стэнли выдохся. Кстати, «Блюз» очень прилично усилил приехавший из КХЛ Соботка.

«Монреаль» — «Рейнджерс»? Прайс вчистую уступил Лундквисту. Зато прибавил Радулов. Он максимум с двумя спадами прошёл «регулярку», а в Кубке Стэнли вообще вёл «Канадиенс» за собой. «Вашингтон»? Обладатель первого «посева» столкнулся с мощным сопротивлением аутсайдера. «Торонто» играет быстро, агрессивно, зло. Очень молодая и очень перспективная команда. Победитель регулярного чемпионата в НХЛ обычно непросто входит в плей-офф. Тот же Овечкин ещё обязательно прибавит. Фаворит плей-офф НХЛ? Даже без ведущего защитника Летанга впечатлил «Питтсбург», у лидеров которого огромный кубковый опыт. Думаю, отнять трофей у клуба Малкина будет очень тяжело, хотя, повторюсь, фаворитов в нынешней НХЛ нет, выстрелить может каждый», — цитирует Житника Russia-Hockey.

Определились пары второго раунда Кубка Стэнли, Овечкин сыграет с Малкиным

Триллер в пользу «Вашингтона». Овечкин снова сыграет против Малкина Команда Александра Овечкина обыграла «Торонто» в труднейшем шестом матче серии и вышла во второй раунд, где сыграет с «Питтсбургом» Малкина.

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