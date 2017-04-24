Юшкевич: Радулова понимаю. Но разве в сборной России некому играть?

Чемпион мира—1993 и серебряный призёр Олимпиады 1998 года в Нагано Дмитрий Юшкевич прокомментировал решение нападающего «Монреаль Канадиенс» Александра Радулова не приезжать в расположение сборной России, которая сейчас готовится к чемпионату мира.

«Отношусь к решению Радулова с пониманием. Считаю, что это такая ситуация, когда контракта нет, можно получить травму, и вопрос со следующим контрактом для Саши может быть закрыт. Стоит ли его брать на Олимпиаду-2018? Странный вопрос. Он, конечно, нужен. Это один из наших лучших игроков. Но у меня нет сомнений, что Александр подпишет новый контракт с командой НХЛ и не сможет принять участие в Олимпиаде.

Позовёт ли его Знарок, несмотря на последние события? Я думаю, что здесь восторжествует разум. Здесь не личные обиды встанут во главу угла. Мне кажется, здесь должен восторжествовать здравый смысл. Если Радулов будет нужен на Олимпиаде и сможет усилить нашу сборную, то здесь всё нужно делать в интересах страны, чтобы достойно там выступить. Я читаю много высказываний насчёт того, приедет Радулов на чемпионат мира или не приедет, и у меня возникает такой вопрос: у нас что, больше некому играть? У нас здорово зарекомендовала себя молодёжь на этапах Евротура. Если мы всё-таки предполагаем, что на Олимпиаде не будет игроков НХЛ, то нужно проверять тех ребят, на которых мы рассчитываем на Играх», — сказал Юшкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.