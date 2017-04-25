Третьяк: чествование юниорской сборной изначально запланировано на другое время

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировали отсутствие руководства федерации во время прилёта юниорской сборной России (игроков до 18 лет), занявшей третье место на чемпионате мира.

«Чествование сборной U18 не было запланировано в аэропорту, и изначально было запланировано на другое время. Все игроки, тренерский штаб и персонал обязательно будут награждены. Главный тренер и ведущие игроки приглашены сегодня на телевидение. Юниорская сборная давно не выигрывала медалей. Конечно, главное место – это первое, но и бронзовая награда – очень хороший результат, который в федерации очень ценят», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Липанов: видимо, у ФХР есть дела поважнее, чем встречать юниорскую сборную