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Пашков: решение не брать Бобровского на чемпионат мира – неоправданный шаг

25 апреля 2017, вторник. 17:00. Хоккей

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не задействовать голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского на чемпионате мира в Германии и Франции.

«Этот шаг неоправданный. Бобровский — лучший вариант из того, что наша сборная может привлечь. Его никто не может заменить. Если брать кого-то вместо него, то этот человек будет вторым-третьим номером. У нас есть Василевский, есть Сорокин. Пора им играть, хватит отсиживаться за спиной Бобровского. Игры в НХЛ – это, конечно, хорошо, но на чемпионате мира совсем другой уровень, где игрок может проявить себя. Я не знаю, каковы причины того, что Бобровский не был приглашён, но в любом случае это потеря для нашей сборной», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Сборная России — Хоккей Александр Пашков Сергей Бобровский ЧМ-2017
Новости. Хоккей
25 апреля 2017, вторник
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