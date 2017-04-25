Пашков: решение не брать Бобровского на чемпионат мира – неоправданный шаг

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не задействовать голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского на чемпионате мира в Германии и Франции.
«Этот шаг неоправданный. Бобровский — лучший вариант из того, что наша сборная может привлечь. Его никто не может заменить. Если брать кого-то вместо него, то этот человек будет вторым-третьим номером. У нас есть Василевский, есть Сорокин. Пора им играть, хватит отсиживаться за спиной Бобровского. Игры в НХЛ – это, конечно, хорошо, но на чемпионате мира совсем другой уровень, где игрок может проявить себя. Я не знаю, каковы причины того, что Бобровский не был приглашён, но в любом случае это потеря для нашей сборной», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.