Вайсфельд: у «Салавата» нет проблем с центральными, желаем Воробьёву удачи в НХЛ

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал подписание контракта Михаилом Воробьёвым с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

«Я желаю Михаилу Воробьёву удачи, это его выбор, его решение. Никто же не знает, как получится. Может, он пробьётся в состав, будет играть в первом звене и всё будет хорошо. Дай бог, чтобы так и было.

Меня эти вещи давно не расстраивают. У меня уже столько людей уезжало, что я к этому привык. Я расстроился, когда у меня Кондратьев в «Торонто» уехал первый раз. А сейчас отношусь спокойно.

Искать замену Воробьёву? У нас четыре центральных взрослых, а над пятым сейчас будем думать. В принципе, даже пять центральных, так что проблем нет. Мы же предполагали, что такой вариант возможен.

Мне непонятен посыл, что в этом году мы хотели возвращать россиян из НХЛ. А в том году что, не хотели? Каждый человек определяет свою судьбу сам», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.