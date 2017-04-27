Юрзинов-старший в составе делегации ФХР посетил академию ХК «Фрёлунда»

Делегация Федерации хоккея России в составе заслуженного тренера СССР и РФ, главного консультанта тренерского штаба национальной сборнойВладимира Юрзинова-страшего, начальника научно-методического отдела ФХР Анатолия Букатина, начальника аналитической службы сборных команд ФХР и координатора штаба национальной сборной Даниила Куприянова, видеотренера и главного аналитика национальной сборной Василия Казанова посетила хоккейную академию «Фрёлунда» в Гётеборге. Подробную экскурсию по академии провёл главный тренер главной команды «Фрёлунда» Роджер Рённберг.

Одним из основных аспектов в обмене опытом стал вопрос индивидуальной подготовки молодых хоккеистов. Помимо этого, обсуждались вопросы хоккейной аналитики, видеоанализа, спортивной психологии, игровой тактики, специализированного тренировочного оборудования, спортивного питания, тренировочных методик. По итогу встречи достигнута договорённость о взаимном сотрудничестве и регулярном обмене опытом.

Видео доступно в официальном аккаунте ФХР в YouTube.