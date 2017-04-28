«Авангард» погасил двухнедельную задержку зарплаты перед игроками

Как стало известно «Чемпионату» из источника, знакомого с ситуацией, омский клуб Континентальной хоккейной лиги «Авангард» больше не имеет задолженностей перед игроками по зарплатам. Задержка носила исключительно технический характер, а все выплаты были произведены в тот же день, когда информация о долгах появилась в СМИ.

Ранее президент «Авангарда» Владимир Шалаев заявил, что клуб выполняет все контрактные обязательства перед игроками. В сезоне-2016/17 омская команда вылетела из плей-офф КХЛ на стадии полуфинала Восточной конференции.