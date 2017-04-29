«Амур» заключил новые контракты с Ушениными, Олегом Ли и Юрием Назаровым

Хабаровский «Амур» заключил новые контракты с нападающими Вячеславом и Владиславом Ушениными, Олегом Ли и Юрием Назаровым, информирует официальный сайт клуба. Все соглашения рассчитаны сроком на два года.



Братья Ушенины в минувшем сезоне стали самыми результативными россиянами в составе хабаровского клуба. Владислав записал на свой счёт 22 очка (12+10) в 58 встречах, а Вячеслав — 16 очков (4+12) в 47 встречах. Их партнёр по звену Олег Ли в прошедшем чемпионате отметился 12 очками (4+8) в 39 играх за «Амур». А силовой форвард Юрий Назаров записал на свой счёт 5 очков (1+4) в 28 встречах.