Салливан: «Питтсбург» должен забыть первый матч и оставаться голодным

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился ожиданиями от второго матча полуфинала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (1-0 в серии).

«Мы должны оставаться голодными. Да, мы выиграли первый матч, это здорово. Это несгибаемая команда, которая умеет находить пути к победе, но мы ни в коем случае не удовлетворены. Нам надо выйти на игру голодными, забыть о первом матче и постараться выиграть второй. Мы фокусируемся только на ближайшей игре, не вспоминаем прошлое и не задумываемся о будущем. Мы стараемся жить настоящим и показывать свой лучший хоккей.

Количество бросков отражает, у чьих ворот больше проходила игра. Этот показатель не всегда показывает настоящую картину игры, опасность моментов. Мы не хотим проводить так много времени в своей зоне, как было в первом матче. Лучше всего мы действуем, когда контролируем территорию. Мы над этим работали и разговаривали с игроками. Нам надо лучше держать шайбу в зоне атаки", — цитирует Салливана пресс-служба клуба.