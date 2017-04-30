Нисканен: «Вашингтону» виден путь к успеху

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (2:6) во втором матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (0-2). В настоящее время столичная команда уступает в серии плей-офф со счётом 0-2.

«Я думаю, что нам виден путь к успеху. В первом периоде мы играли очень хорошо. Просто не получили вознаграждения. А во втором периоде «Питтсбург» использовал наши ошибки, и это изменило ход матча», – передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.