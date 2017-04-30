Салливан: Кессел всегда улучшает свою игру в самый важный период года

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился об игре нападающего Фила Кессела.

«Фил продемонстрировал умение повышать уровень своей игры в ключевые моменты. За последние два сезона я лучше узнал этого парня. Кессел улучшал свою игру в самый важный период года. Это, конечно, веский комплимент для элитного хоккеиста.

Выступление Кессела в плей-офф говорит само за себя. Статистика очевидна, но и игра в целом смотрится очень сильно. Фил выполняет определяющую роль за счёт своих инстинктов атакующего хоккеиста, умения хорошо исполнить, бросить шайбу. Это было видно по его игре», – цитирует Салливана официальный сайт команды.