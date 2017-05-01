«Сибирь» обменяла Шалунова, Шумакова и Окулова в ЦСКА

Новосибирская «Сибирь» объявила об обмене Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Константина Окулова в ЦСКА на денежную компенсацию. Кроме того, в обратном направлении отправится форвард Александр Шаров. Напомним, накануне было объявлено, что «Сибирь» подписала с нападающими новые контракты на три года.

По информации «Чемпионата», компенсация за Шалунова, Шумакова и Окулова составила 410 млн рублей.

Максим Шалунов (19+18), Сергей Шумаков (16+21) и Константин Окулов (17+11) — три лучших бомбардира «Сибири» в сезоне-2016/17. Александр Шаров в минувшем чемпионате не провёл ни одного матча за ЦСКА, набрав 24 очка в 43 играх за чеховскую «Звезду».