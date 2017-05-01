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«Сибирь» обменяла Шалунова, Шумакова и Окулова в ЦСКА

1 мая 2017, понедельник. 05:41. Хоккей

Новосибирская «Сибирь» объявила об обмене Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Константина Окулова в ЦСКА на денежную компенсацию. Кроме того, в обратном направлении отправится форвард Александр Шаров. Напомним, накануне было объявлено, что «Сибирь» подписала с нападающими новые контракты на три года.

По информации «Чемпионата», компенсация за Шалунова, Шумакова и Окулова составила 410 млн рублей.

Максим Шалунов (19+18), Сергей Шумаков (16+21) и Константин Окулов (17+11) — три лучших бомбардира «Сибири» в сезоне-2016/17. Александр Шаров в минувшем чемпионате не провёл ни одного матча за ЦСКА, набрав 24 очка в 43 играх за чеховскую «Звезду».

ЦСКА заплатит за лидеров «Сибири» бюджет середняка КХЛ?
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Источник: Официальный сайт ХК "Сибирь" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Сибирь ХК ЦСКА Константин Окулов Максим Шалунов Сергей Шумаков
Новости. Хоккей
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