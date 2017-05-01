Бобарико: женской сборной удалось стать первым обладателем кубка Европы

Главный тренер женской юниорской сборной России Евгений Бобарико прокомментировал победу команды в Кубке Европы.

«Хотелось бы поблагодарить девчонок, они все молодцы, старались, проявили характер и волю к победе в финальной игре против Чехии. В команде были лидеры, которые повели всех за собой, плюс здорово отыграла вратарь, Аня Алпатова. Всё это в совокупности и привело к такому результату.

Нам удалось попасть в историю и стать первыми обладателями кубка Европы среди женских юниорских команд. Игроки проявили себя по-разному, турнир открыл новые таланты. Спасибо организаторам за его создание и Федерации хоккея России за то, что дали нам возможность поучаствовать в нём, создать абсолютно новую сборную. Большинство девчонок впервые примерили свитер сборной, и, конечно же, для них это абсолютно новые яркие эмоции.