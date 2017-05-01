Рыспаев: «Номад» шёл к чемпионству очень долго

Защитник «Номада» Дамир Рыспаев прокомментировал тот факт, что его команда впервые в истории стала чемпионом Казахстана.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить «Темиртау» за отличную серию, команда билась достойно. К чемпионству мы шли очень долго, но с самого начала сезона. У нас были определённые задачи, чтобы достичь этой цели. Мы очень сплочённый коллектив, молодые и перспективные ребята, которые хотели доказать свой профессионализм, показать своё желание играть в большом хоккее. Думаю, для нас статус чемпионов Казахстана – очень хорошее достижение. Мы на характере, на зубах проходили такие мастеровитые команды, как «Алматы», «Иртыш», а теперь «Темиртау». Это большой успех для нас. Но, чтобы достичь этого успеха, пришлось потратить немало сил, пройти через массу тяжёлых тренировок, изучения соперников — как сыграть с той или иной командой. Тренерский штаб наш проделал колоссальную, гигантскую работу, нашли правильные рычаги, для управления молодой командой. Очень надёжно в плей-офф сыграли два наших вратаря — Дмитрий Мальгин и Владимир Крамарь, а когда у команды надёжный тыл, то и в нападении всё получается.

Какой бы ни был матч, будь это КХЛ, МХЛ или чемпионат Казахстана, — для меня они равны, я просто выполняю свою работу, а именно стараюсь надёжно действовать в обороне, а также оказывать психологическое давление на соперника. Всё начинается даже с той же предыгровой раскатки. Мы чемпионы! Ура!» — сказал хоккеист.