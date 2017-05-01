Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Рыспаев: «Номад» шёл к чемпионству очень долго

1 мая 2017, понедельник. 09:52. Хоккей

Защитник «Номада» Дамир Рыспаев прокомментировал тот факт, что его команда  впервые в истории стала чемпионом Казахстана.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить «Темиртау» за отличную серию, команда билась достойно. К чемпионству мы шли очень долго, но с самого начала сезона. У нас были определённые задачи, чтобы достичь этой цели. Мы очень сплочённый коллектив, молодые и перспективные ребята, которые хотели доказать свой профессионализм, показать своё желание играть в большом хоккее. Думаю, для нас статус чемпионов Казахстана – очень хорошее достижение. Мы на характере, на зубах проходили такие мастеровитые команды, как «Алматы», «Иртыш», а теперь «Темиртау». Это большой успех для нас. Но, чтобы достичь этого успеха, пришлось потратить немало сил, пройти через массу тяжёлых тренировок, изучения соперников — как сыграть с той или иной командой. Тренерский штаб наш проделал колоссальную, гигантскую работу, нашли правильные рычаги, для управления молодой командой. Очень надёжно в плей-офф сыграли два наших вратаря — Дмитрий Мальгин и Владимир Крамарь, а когда у команды надёжный тыл, то и в нападении всё получается.

Какой бы ни был матч, будь это КХЛ, МХЛ или чемпионат Казахстана, — для меня они равны, я просто выполняю свою работу, а именно стараюсь надёжно действовать в обороне, а также оказывать психологическое давление на соперника. Всё начинается даже с той же предыгровой раскатки. Мы чемпионы! Ура!» — сказал хоккеист.

Источник: today.kz Сообщить об ошибке
Теги
Дамир Рыспаев
Новости. Хоккей
1 мая 2017, понедельник
10:46 «Горняк» может вступить в ВХЛ и стать фармом «Автомобилиста»
10:45 «Баффало» провёл переговоры с ассистентом генменеджера «Коламбуса»
10:41 Суббэн: защитники «Нэшвилла» могут поддержать атаку
10:40 Срок контракта Трямкина с «Автомобилистом» составит три сезона
10:39 Йео: мы уступали «Нэшвиллу» в большей части игры
10:36 Вайсфельд: от Паршина в «Салавате» ждали большего, у Соина скомканный сезон
10:25 Лучший бомбардир «Авангарда» в сезоне-2016/17 Лемтюгов останется в команде
10:18 Савонина: мы чемпионы и первые обладатели Кубка Европы U16
10:18 Сафронов: Ерёменко и Тарасов продолжают сотрудничество с «Динамо»
10:11 Коваленко: профсоюз готов защищать интересы судей во взаимодействии с КХЛ
10:02 Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов продолжит карьеру в «Колорадо»
10:01 «Динамо» М и ХК «Сочи» сохранили вратарей, «Амур» переподписал 5 игроков
09:53 Шкалёва: очень круто, что мы стали первыми в истории чемпионками Европы
09:52 Рыспаев: «Номад» шёл к чемпионству очень долго
09:48 Проворова: выиграть Кубок Европы впервые в истории очень почётно
09:43 «Авангард» обменяет Бурдасова в ЦСКА на Кугрышева и Кошелева
09:36 Бобарико: женской сборной удалось стать первым обладателем кубка Европы
09:35 Мухометов: «Адмирал» хочет оставить Моррисонна и подписать легионера в атаку
09:34 «Барыс» предложил остаться Михайлису, Тривино, Шалапову и ещё 8 игрокам
09:26 Паршин, Соин, Лепистё, Нестеров и ещё 7 хоккеистов покинули «Салават Юлаев»
09:23 Пять игроков продлили контракты с «Адмиралом», вернулись Налимов и Воронин
09:13 Ярвинен, Беллемор и Поникаровский остаются в «Куньлуне»
09:07 Нюландер сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2017
09:02 «Йокерит» расторг контракт с защитником Яаколой
09:00 «Локомотив» продлил контракты с Авериным, Апальковым и ещё 3 игроками
09:00 Ягр хочет подписать очередной однолетний контракт
06:38 «Авангард» продлил контракт с Мартыновым на два года
06:01 Окулов: приходится перейти в другой клуб, но я никогда не забуду «Сибирь»
05:47 Сергей Коньков подписал контракт с «Сибирью»
05:41 «Сибирь» обменяла Шалунова, Шумакова и Окулова в ЦСКА
04:56 Гол Слепышева не спас «Эдмонтон» от поражения в 3-м матче серии с «Анахаймом»
01:32 «Нэшвилл» вышел вперёд в серии с «Сент-Луисом»
00:52 Бекстрём: «Вашингтону» нужно больше бросать по воротам, создавать помехи вратарю
00:27 Проворов: победа над Чехией принесла положительные эмоции, мы перенесём их на ЧМ
00:13 Сборная России заняла третье место в Чехии, но выиграла общий зачёт Евротура
30 апреля 2017, воскресенье
23:44 Холтби: цель «Вашингтона» – выиграть четыре матча из семи, неважно, как именно
23:13 Р. Ротенберг: из олимпийской сборной вызваны Капризов, Барабанов и Красковский
23:04 Знарок: Ничушкин и Голышев играли на уколах, их хватило на матч
22:40 Орпик: «Вашингтону» важно сохранять терпение, порой его не хватает
22:12 Сборная России в серии буллитов одолела Чехию в третьем матче на Евротуре
21:50 Салливан: Кессел всегда улучшает свою игру в самый важный период года
21:20 Капитаном сборной Чехии на ЧМ-2017 будет Якуб Ворачек
20:53 Хекстолл: получение второго номера на драфте — большой успех для «Флайерз»
20:19 Женская юниорская сборная России стала первым обладателем кубка Европы
19:53 Тротц: без сомнений, Холтби начнёт в воротах третий матч, он наш вратарь
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, станет обладателем кубка Стэнли?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+