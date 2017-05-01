Салливан: «Питтсбургу» надо стремиться лучше справляться с переходами инициативы

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился ожиданиями от третьего матча полуфинала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (2-0 в серии).

«Когда мы играем более стабильно, нам намного сложнее противостоять. Были отрезки, когда мы были очень хороши и показывали тот хоккей, который хотим, но всё равно нам надо стремиться лучше справляться с переходами инициативы. Мы обсуждали это с игроками, теперь надо выйти и показать, это следующий шаг. Часто это начинается с упрощения игры, когда перестаёшь много думать и просто доверяешь инстинктам», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.